Конфликт Украины и Ирана может быть вторым шагом к новой мировой войне, - обозреватель FT

Обозреватель отметил, что пока трудно выделить единый блок, который смог бы противостоять РФ и её союзникам.

В настоящее время войны в Украине, на Ближнем Востоке и в Азии не пересекаются в широком смысле. Однако, как считает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, не исключено, что они могут перерасти в глобальный конфликт.

Рахман напомнил, что в минувшие выходные Иран заявил, что Украина потопила иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один моряк. Украинская сторона подтвердила нанесение ударов по иранским судам в Каспийском море с большого расстояния, заявив, что они были направлены против военных грузовых судов, следовавших в Россию.

Также президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Северная Корея готовится направить ещё 30 000 военных для участия в войне России против Украины. Рахман отметил, что в 2024 году, когда первая партия северокорейских войск прибыла на линию фронта, президент Украины охарактеризовал их развертывание как "первый шаг к мировой войне".

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"Теперь, когда украинцы вступают в прямое столкновение с Ираном, можно утверждать, что сделан второй шаг", - подчеркнул обозреватель.

Рахман отметил, что Первая и Вторая мировые войны сопровождались прямым конфликтом между самыми могущественными странами мира. он добавил, что нынешние военные конфликты уже частично соответствуют этому.

Усиливающееся сближение между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей побудило некоторых американских стратегов охарактеризовать эти четыре страны как "ось противников", отметил Рахман. Он считает, что зачастую враждебное отношение президента США Дональда Трампа ко многим традиционным союзникам Америки, а также тот факт, что Израиль рассматривается как государство-изгой в Европе и некоторых странах Персидского залива, затрудняет выделение единого блока, способного противостоять антиамериканскому объединению.

Почему Украина могла вступить в противостояние с Ираном

Рахман не исключает, что решение Украины вступить в противостояние с Ираном может быть, отчасти, попыткой создать более сплоченный блок для противостояния "оси противников". Он отметил, что пока детали происходящего в Каспии остаются спорными, поэтому мотивы Украины сейчас трудно определить.

Обозреватель признал, что у Украины есть веские причины для того, чтобы нанести ответный удар по Ирану, который поставляет России дроны, унесшие жизни огромного числа украинцев.

Кроме того, Рахман считает, что Украина, возможно, видит шанс резко улучшить отношения с администрацией Трампа, подчеркнув, насколько активно Россия помогает Ирану в борьбе против США. Он напомнил, что ранее Зеленский уже указывал на то, что Россия предоставляет разведданные, которые Иран использует для нанесения ударов по американским войскам и базам в регионе.

Усилия США по блокаде Ирана также затрудняются тем, что иранские товары и нефть могут переправляться через Каспийское море в Россию. Перекрытие этого маршрута помогло бы любым американским усилиям по обрушению иранской экономики.

Союзники России

Рахман отметил, что сейчас Украина чувствует, что постепенно берет верх в войне с Россией. Однако, по его словам, прибытие новых войск из Северной Кореи явно помогло бы РФ.

Помощь Китая как Ирану, так и России носит более скрытый характер, подчеркнул обозреватель. Однако она имеет жизненно важное значение.

Томас Райт, бывший старший директор по стратегическому планированию в администрации Джо Байдена недавно отметил, что Китай помог России восстановить свой военный потенциал гораздо быстрее, чем это было бы возможно в иных условиях. Также Китай поставляет Ирану "товары двойного назначения", включая топливо, которое может использоваться для ракет, и коммерческие спутниковые снимки.

Рахман добавил, что официального альянса между Россией, Китаем, Ираном и КНДР не существует, однако эти страны преследуют общие цели.

"Все четыре страны стремятся ускорить упадок американской мощи и доминировать в своих регионах. Кроме того, у Китая есть реальные амбиции сместить США с позиции самой могущественной страны мира", - написал Рахман в статье.

Обозреватель отметил, что стремление восходящей державы занять место доминирующей мировой силы в прошлом нередко приводило к войнам. Он добавил, что сейчас именно Китай претендует на доминирующую мировую силу.

"Нет сомнений в том, что и Китай, и США активно готовятся к войне друг против друга. Однако и Вашингтон, и Пекин, похоже, одновременно пытаются не допустить, чтобы их соперничество переросло в открытый конфликт. Это обнадеживает - но не гарантирует, что новая мировая война невозможна", - резюмировал Рахман.

КНДР готовится направить военных для участия в войне РФ против Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет получить еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи и уже приступила к подготовке к их приему. По его словам, КНДР также готовится передать РФ новые пусковые установки для баллистических ракет.

Зеленский добавил, что, в свою очередь, Россия помогает Северной Корее учиться вести войну и совершенствует их вооружение.

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