Порошенко уже в США, проводит встречу с Керри

Об этом сообщается в Twitter Администрация президента.

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"Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. В рамках визита в США президент Украины Петр Порошенко начал встречу с государственным секретарем США Джоном Керри", - говорится в сообщении.