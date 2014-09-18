Порошенко уже в США, проводит встречу с Керри

15:39, 18 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки.

Порошенко розпочав візит до США / АП

Об этом сообщается в Twitter Администрация президента.

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"Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. В рамках визита в США президент Украины Петр Порошенко начал встречу с государственным секретарем США Джоном Керри", - говорится в сообщении.

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