Вышел трейлер 4 сезона 'Ричера': премьера уже в августе

Уже известно, что у сериала будет 5-й сезон.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер четвертого сезона шпионского экшн-сериала "Ричер" (Reacher), который является экранизацией популярной одноименной серии полицейских романов британского писателя Ли Чайлда.

В центре сюжета – бывший майор армейской военной полиции Джек Ричер, которого арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой собственноручно берется за поиски преступников.

В основе четвертого сезона сериала лежит 13-й роман серии под названием Gone Tomorrow, в котором Ричер становится свидетелем самоубийства женщины в нью-йоркском метро. Вскоре он узнает, что это была сотрудница Пентагона Сьюзан Марк, втянутая в крупный смертоносный заговор, в котором участвовали коррумпированный политик, террористы "Аль-Каиды" и который привел к бесчисленному количеству убийств.

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К главной роли вернулся Алан Ритчсон, известный по сериалам "Тайны Смолвиля" и "Титаны". Также вскоре актера можно будет увидеть в фильмах "Курьер" и "Мотор Сити".

Четвертый сезон "Ричера" будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно 12 августа 2026 года.

Уже известно, что у сериала также будет 5-й сезон.

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