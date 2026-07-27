Луч, касающийся вашего лица, мог родиться 170 тысяч лет назад

Солнечный свет, который сегодня достигает Земли, несет энергию, возникшую в недрах Солнца сотни тысяч лет назад.

Считается, что солнечному свету нужно около 8 минут, чтобы добраться до Земли. Это действительно так, но ученые отметили, что эта цифра отражает лишь последний отрезок его пути.

Дело в том, что свет рождается не на поверхности Солнца, а в его ядре, где в результате термоядерных реакций выделяется огромное количество энергии. Прежде чем покинуть звезду, фотонам приходится преодолеть чрезвычайно плотные внутренние слои Солнца, пишет Raketa.

Из-за высокой плотности вещества частицы света не могут двигаться по прямой. Вместо этого они бесчисленное количество раз поглощаются и переизлучаются атомами, каждый раз меняя направление движения. Такой процесс называют случайным блужданием.

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Согласно современным оценкам ученых, именно поэтому путь фотонов от ядра до поверхности Солнца занимает около 170 тысяч лет. Лишь после этого свет вырывается в открытый космос, где уже движется со скоростью света и достигает Земли примерно за восемь минут.

Исследователи отметили, что более ранние расчеты предполагали значительно меньший срок – всего несколько десятков тысяч лет. Однако в исследовании, опубликованном в 1992 году, была использована более точная модель внутреннего строения Солнца. Она показала, что плотность вещества внутри звезды гораздо сильнее замедляет движение фотонов, чем считалось ранее.

Таким образом, солнечный свет, который сегодня достигает нашей планеты, несет энергию, возникшую в недрах Солнца десятки и даже сотни тысяч лет назад. 8 минут полета от Солнца до Земли составляют лишь заключительную часть этого необычайно долгого путешествия.

По словам ученых, этот факт наглядно демонстрирует, насколько сложны процессы, происходящие внутри звезд, и почему энергия, рождающаяся в их ядрах, может добираться до поверхности на протяжении времени, сопоставимого с целыми эпохами в истории человечества.

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