Кучма считает, что полномочия районов Донбасса нужно сформулировать более четко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам на брифинге представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

«Надо думать, какие полномочия дать этим районам с особым статусом, а какие полномочия не давать. Как их, к примеру, финансировать? Ведь в некоторых районах все разгромлено, а теперь давайте мы будем их финансировать. Какой механизм должен быть? За счет чего? Ведь Яценюк (премьер-министр Украины Арсений Яценюк - УНИАН) сказал, что бюджет страны пустой, а в законе записано, что финансировать должны за счет бюджета. Я считаю, что в законе надо записывать то, что мы можем реально», - отметил экс-президент.

Читайте такжеКучма считает, что Путин должен участвовать в переговорах об урегулировании ситуации на ДонбассеВместе с тем, на просьбу журналистов прокомментировать принятые 16 сентября законы об особом статусе некоторых районов Донбасса, Кучма отметил: «Завтра в Минске продолжатся сложные переговоры контактной группы, и если я сейчас скажу то, что я думаю о данных законопроектах, мне завтра придется очень тяжело за столом переговоров в Минске».

В то же время он подчеркнул, что в протоколе контактной группы ОБСЕ четко записано, что речь идет о децентрализации, а не создании отдельных республик на Донбассе или федерализации. «Мы ни в коем случае не признаем федерализацию», - подчеркнул Кучма.

По словам экс-президента Украины, необходимо, чтобы и Российская Федерация знала всю правду о финансовой и экономической ситуации на Донбассе.

Читайте такжеЧорновил: Законы об амнистии и спецстатусе части Донбасса были условием ЕСКучма также отметил, что задача Украины - приложить все усилия, чтоб Европа и Соединенные Штаты Америки помогали нашей стране разрешить конфликт на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада на закрытом заседании приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

В то же время, представители «Батькивщины» и «Свободы» выступили против принятия данных законов. В частности, депутат Юрий Сиротюк сообщил, что фракция «Свобода» и часть фракции «Батькивщина» вынули свои карточки, чтобы продемонстрировать, что они не голосуют.

Завтра, 19 сентября, в Минске продолжит работу контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.