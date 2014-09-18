В Минске завтра продолжит работу контактная группа - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам на брифинге представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

"Я завтра опять лечу в Минск вместе с группой ОБСЕ", - заявил он, отметив, что "предстоят нелегкие переговоры, намечается принять документ, что нужно делать в обеспечение ранее принятого протокола" (предварительного протокола к соглашению о прекращении огня на Донбассе - УНИАН).

Кучма подчеркнул, что на дальнейших переговорах по урегулированию ситуации "мы не должны поступаться территориальной целостностью Украины." "Я знаю четкую позицию президента Украины по этому вопросу - это "священная корова". Мы не признаем федирализации и республик", - заявил он.

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Кучма также отметил, что документ группы ОБСЕ из 12 пунктов, подготовленный ранее, в первую очередь, предназначен для украинской власти. Вместе с тем дело властей, в том числе и российских, как применять эти пункты.

По его словам, «мало кто обратил внимание, в том числе и в Верховной Раде, что в одном из пунктов документа ОБСЕ четко записано — контроль над украинско-российской границей. Если не будет контроля, а это задача ОБСЕ, ни о каком мире нельзя говорить. Если граница открыта для движения российской техники и военной силы, то дальнейшие перспективы можно себе только представить».

По словам Кучмы, группа ОБСЕ свою задачу выполнила, а далее, в каком виде будут принимать законопроекты о ситуации в Донбассе, зависит от Верховной Рады.

Он считает, что сейчас важно - вывод из Донбасса российской техники и военных, обмен военнопленными и так далее.

«В этой войне с Россией мы не можем быть победителями, потому что украинская армия воюет оружием образца 20-го столетия, а Россия — техникой 21-го столетия. Свидетельство этому то, что террористы на Донбассе вооружены техникой, которая с расстояния в 3 километра расстреливает украинских бойцов и прошивает броню наших танков», - сказал Кучма.

Он также сказал, что мы не знаем правды о численности погибших в зоне АТО. По словам Кучмы, главное сейчас - необходимо делать боеспособной украинскую армию и применять все дипломатические методы, чтобы прекратить эту войну.

Как сообщал УНИАН, Кучма представляет Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также в группу входят представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Украине Михаил Зурабов. Во встречах группы также принимают участие руководители террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

На последней встрече группы 5 сентября в Минске был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.