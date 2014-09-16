Судьбоносный день: ВР приняла законы об амнистии боевиков, особом статусе Донбасса и ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 355 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале. Против - 0 депутатов, 26 - не голосовали.

После принятия решения депутаты, члены правительства и президент Украины Петр Порошенко встали и спели Гимн Украины. Также соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента. Оба парламента были на прямой видеосвязи.

Читайте такжеПорошенко и Турчинов подписали закон о ратификации СА с ЕС

Как сообщалось, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня. 12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по результатам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла Де Гухта, министра иностранных дел Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

Читайте такжеДНР отвергает предложение Порошенко о статусе Донбасса

Также, сегодня Верховная Рада поддержала законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и Закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", за которые проголосовали 277 и 287 народных депутатов соответственно.

Как сообщил на брифинге народный депутат Юрий Сиротюк (фракция ВО "Свобода"), "законопроекты приняты без обсуждения в общем в целом". При этом он сообщил, что есть видео голосования, которое депутаты обнародуют позже. Также он добавил, что фракция ВО "Свобода" и часть фракции ВО "Батькивщина" вынули свои карточки, чтобы продемонстрировать, что они не голосуют. Другой депутат от фракции ВО "Свобода" Александр Мирный отметил, что за эти законопроекты не голосовала "Свобода" в полном составе и часть "Батькивщины".

Данные законы являются частью выполнения президентского Мирного плана.

Читайте такжеПрезидент предлагает освободить от ответственности боевиков на Донбассе

По мнению Порошенко, вопрос особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей есть «де-факто элементом децентрализации с полным и безусловным соблюдением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, с гарантированной принадлежности государству всех основных атрибутов, включая внешнюю безопасность и правовую политику».

Закон "о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" предусматривает амнистию для всех боевиков, действовавших на территории Донбасса, при условии, если на их руках нет крови.