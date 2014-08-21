Украиская армия уничтожила 2 установки "Град", 3 танка и 2 БМД боевиков - эксперт

Об этом на своей странице в соцсети написал руковдитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеСилы АТО зачищают от боевиков 4 населенных пункта на Луганщине - Тымчук

"В ходе активных действий силами АТО уничтожено значительное количество живой силы боевиков, в результате огневых и авиационных ударов уничтожены 2 установки БМ-21 «Град», 3 танка и 2 БМД, захвачено 2 танка и 2 БМД противника. Данная техника ранее была переброшена на Донбасс из России", - отметил Тымчук.

Он сообщил, что со стороны РФ было осуществлено 9 минометно-артиллерийских обстрелов позиций сил АТО.