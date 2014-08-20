Силы АТО оттесняют террористов с места расстрела колонны беженцев
Силы АТО оттесняют террористов с места расстрела колонны беженцев на Луганщине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, на месте расстрела колонны беженцев невозможно пока что проводить спасательную операцию.
«Хотя она там будет не спасательная, а просто поисковой», - сказал Лысенко, добавив, что «если мы сейчас туда отправим людей, они также погибнут на том месте».
Читайте такжеНа месте расстрела террористами колонны беженцев на Луганщине идет бой - СНБО«Поэтому мы сейчас проводим операцию по оттеснению террористов из этого района», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 18 августа утром пророссийские боевики из минометов и установок "Град" расстреляли колонну беженцев, которых пытались вывезти из района боевых действий украинские силовики.
Сейчас есть информация о 17 погибших, шести раненых, из которых трое ранены тяжело.
Из-за постоянных обстрелов террористов провести расследование трагедии пока что невозможно.