Батальон "Донбасс" захватил у боевиков фуру медикаментов из РФ - лекарства передадут врачам

Об этом сообщает волонтер Александр Рудоманов в соцсети.

"Батальона Донбасс сегодня в 12:00 захватил фуру с медикаментами из России, которая направлялась для боевиков, сейчас находится в районе между Краматорском и Лисичанском", - написал Рудоманов.Читайте такжеНад Лисичанском подняли украинский флаг

Он подчеркнул, что батальон "Донбасс" хочет передать фуру с медикаментами волонтерам или медикам в Лисичанске.