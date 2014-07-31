Батальон "Донбасс" захватил у боевиков фуру медикаментов из РФ - лекарства передадут врачам
13:13, 31 июля 2014Политика
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Батальон "Донбасс" захватил у боевиков фуру с медикаментами из России, лекарства намерены передать волонтерам.
REUTERS
Об этом сообщает волонтер Александр Рудоманов в соцсети.
"Батальона Донбасс сегодня в 12:00 захватил фуру с медикаментами из России, которая направлялась для боевиков, сейчас находится в районе между Краматорском и Лисичанском", - написал Рудоманов.Читайте такжеНад Лисичанском подняли украинский флаг
Он подчеркнул, что батальон "Донбасс" хочет передать фуру с медикаментами волонтерам или медикам в Лисичанске.
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