Батальон "Донбасс" захватил у боевиков фуру медикаментов из РФ - лекарства передадут врачам

13:13, 31 июля 2014
Политика
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Батальон "Донбасс" захватил у боевиков фуру с медикаментами из России, лекарства намерены передать волонтерам.

REUTERS

Об этом сообщает волонтер Александр Рудоманов в соцсети.

"Батальона Донбасс сегодня в 12:00 захватил фуру с медикаментами из России, которая направлялась для боевиков, сейчас находится в районе между Краматорском и Лисичанском", - написал Рудоманов.Читайте такжеНад Лисичанском подняли украинский флаг

Он подчеркнул, что батальон "Донбасс" хочет передать фуру с медикаментами волонтерам или медикам в Лисичанске.

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