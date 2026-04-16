Пентагон обратился к автокомпаниям с предложением выпускать оружие, - WSJ

По данным источников, в настояще время ведутся предварительные и широкомасштабные переговоры.

Пентагон обратился к автопроизводителям с просьбой увеличить выпуск оружия.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ). В частности, высокопоставленные представители Пентагона провели переговоры о производстве оружия и других военных товаров с топ-менеджерами таких компаний, как General Motors и Ford Motor, сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, предварительные и широкомасштабные переговоры, начавшиеся еще до войны в Иране, проходят на фоне стремления администрации президента США Дональда Трампа к тому, чтобы автопроизводители и другие производители заняли более серьезное место в выпуске оружия.

Представители Пентагона сообщили изданию, что автопроизводители могут пригодиться для поддержки традиционных оборонных подрядчиков, и поинтересовались, могут ли эти компании быстро переключиться на оборонные заказы.

Представитель Пентагона заявил Reuters, что "привержены быстрому расширению оборонно-промышленной базы за счет использования всех доступных коммерческих решений и технологий, чтобы обеспечить американским военным решающее преимущество".

С момента вторжения России в Украину в 2022 году и военных операций Израиля в Газе США сократили свои запасы вооружений, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты.

В связи с этим недавно Трамп запросил значительное увеличение военного бюджета на $500 млрд, до $1,5 трлн, на фоне войны США против Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: