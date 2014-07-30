Очевидцы утверждают, что над Харцизском сбили украинский самолет, военные это опровергают

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили местные жители из Харцызска, ставшие очевидцами происходящего.

ОБНОВЛЕНО: Над Харцызском украинский самолет сбит не был, он ушел от прицеливания системы «Бук», сообщили в штабе АТО.

«Только что (около 9.00) над Харцызском якобы сбили украинский самолет, в небе были видны 6-7 парашютистов», - сообщили собеседники агентства.