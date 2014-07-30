Очевидцы утверждают, что над Харцизском сбили украинский самолет, военные это опровергают
09:27, 30 июля 2014Политика
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Над Харцызском в Донецкой области боевики якобы сбили украинский военный самолет.
Парашюты над Харцызском / Макс Настоящий / vk.com
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили местные жители из Харцызска, ставшие очевидцами происходящего.
ОБНОВЛЕНО: Над Харцызском украинский самолет сбит не был, он ушел от прицеливания системы «Бук», сообщили в штабе АТО.
«Только что (около 9.00) над Харцызском якобы сбили украинский самолет, в небе были видны 6-7 парашютистов», - сообщили собеседники агентства.
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