Над Харцызском украинский самолет сбит не был, он ушел от прицеливания системы «Бук» - АТО
10:17, 30 июля 2014Политика
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В Донецкой области над Харцызском украинский самолет сбит не был, он ушел от прицеливания системы «Бук».
Над Харцызском украинский самолет сбит не был, он ушел от прицеливания системы «Бук» - АТО | vk.com
Об этом УНИАН сообщил спикер АТО Алексей Дмитрашковский.
«Эта информация (о сбитом террористами украинском самолете – УНИАН) недостоверная. Никакого расстрела самолета не было. Во время облета самолет попал на прицеливание системы «Бук», но самолет благополучно ушел от захвата и приземлился в заданном районе», - сказал Дмитрашковский. В АТО пояснили, что люди могли ошибочно принять за парашютистов белые следы в небе.
Ранее, со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в районе Харцызска был сбит украинский самолет.
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