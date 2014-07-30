Над Харцызском украинский самолет сбит не был, он ушел от прицеливания системы «Бук» - АТО

10:17, 30 июля 2014
Политика
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В Донецкой области над Харцызском украинский самолет сбит не был, он ушел от прицеливания системы «Бук».

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Об этом УНИАН сообщил спикер АТО Алексей Дмитрашковский.

«Эта информация (о сбитом террористами украинском самолете – УНИАН) недостоверная. Никакого расстрела самолета не было. Во время облета самолет попал на прицеливание системы «Бук», но самолет благополучно ушел от захвата и приземлился в заданном районе», -  сказал Дмитрашковский. В АТО пояснили, что люди могли ошибочно принять за парашютистов белые следы в небе.

Ранее, со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в районе Харцызска был сбит украинский самолет.

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