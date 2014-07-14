В Луганской области боевики сбили украинский самолет, летчик катапультировался – очевидцы

13:22, 14 июля 2014
Политика
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В Луганской области, в Краснодонском районе сегодня, 14 июля, около 12.30, боевиками был сбит украинский самолет, летчик катапультировался.

терористи / antimaydan.info, сайт террористов

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава  общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

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По его словам,  «в Краснодоском районе, возле шахты «Восточная» (ГП «Краснодонуголь») с лесополосы террористами велся обстрел с переносного зенитного ракетного комплекса ( ПЗРК), и в 12.30 украинский самолет был сбит, летчик катапультировался».

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