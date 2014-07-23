Завтра опубликуют закон, дающий основания распустить фракцию КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.

Он напомнил, что вчера вечером президент Петр Порошенко подписал закон, которым вносятся изменения в Регламент Верховной Рады, и “завтра утром он будет опубликован в “Голосе Украины”, то есть вступит в силу.

«И я выполню историческую миссию и объявлю о прекращении существование фракции коммунистов», - отметил Турчинов.

Спикер сообщил об этом в ответ на выступление народного депутата из фракции “Свобода” Алексей Кайды, который заявил, что вчера в «ФСБшных» в СМИ появилась информация о том, что лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что силы АТО убили много тысяч украинцев, а также о том, что в зоне АТО убитых людей разбирают на органы.

По словам Кайды, в связи с этим фракция “Свобода” требует поставить на голосование вопрос об удалении Симоненко из сессионного зала ВР.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 июля приняла Закон Украины “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно количественного состава и прекращения деятельности депутатских фракций (депутатских групп)”.

Данным законом предусматривается, что председатель Верховной Рады Украины сможет объявлять о роспуске фракции, если количественный состав депутатской фракции стал меньше минимального количества народных депутатов, которые были в наименьшей фракции, сформированной на протяжении первой сессии парламента. Кроме того, закон № 1599-VII определяет право парламентариев, выдвинутых политической партией, которая по результатам выборов не приняла участия в распределении депутатских мандатов, входить в состав депутатской фракции.

Как сообщалось, на первой сессии парламента текущего созыва меньше всего депутатов было во фракции КПУ, а на данное время из нее вышли несколько депутатов. Поэтому, соответственно, количество депутатов в составе фракции КПУ уменьшилось по сравнению с их количеством на первой сессии.