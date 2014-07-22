США обнародовали схему полета ракеты, которой террористы сбили малазийский самолет

Посольство Соединенных штатов Америки в Украине опубликовало карту с изображением траектории полета ракеты, запущенной с установки "Бук", которой был сбит пассажирский Boeing-777 "Малазийских авиалиний".

Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Facebook, пишет ТСН.uа.

Так, согласно опубликованной карте, США подтверждают, что самолет был сбит ракетой земля-воздух "Бук" с территории Донбасса, которую контролируют террористы.

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Кроме того, США исключают возможность причастности к трагедии украинских ракет "Бук".

"Украина также имеет на вооружении системы "Бук", но мы уверены, что ни одна из украинских систем противовоздушной обороны не находилась в районе катастрофы. Также украинские силы не запускали ни одной ракеты земля-воздух в течение конфликта, несмотря на то, что часто жаловались на нарушение их воздушного пространства российскими военными летательными аппаратами ", - говорится в сообщении.