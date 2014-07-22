Советник Авакова прогнозирует, что сегодня-завтра силы АТО освободят Лисичанск, Первомайск и Попасную

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко прогнозирует, что сегодня-завтра украинские силовики освободят от террористов Лисичанск, Первомайск и Попасную.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

«Северодонецк - этот символ тогда еще мирного сепаратизма образца 2004 года, - освобожден! Ура!», - написал он.

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«Дальше сегодня-завтра будет полностью доочищен Лисичанск, Первомайск, Попасная», - прогнозирует советник министра.

Также он предполагает, что «потом на днях будут освобождены Стаханов, Брянка, Алчевск, и террористы будут полностью зажаты в Луганске в кольцо».

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«Параллельно граница в Луганской области будет окончательно взята на замок и тогда, как любят говорить дети, играя в прятки – «Кто не спрятался - я не виноват!», - отметил Геращенко.