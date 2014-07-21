Новая система "Рада-4" обойдется в 92 миллиона - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

Спикер отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию и вероятный секвестр бюджета, он будет говорить с правительством по поводу того, чтобы все же выделить средства для установления системы "Рада-4" уже к началу зимней сессии парламента.

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“Была рассчитана позиция 92 млн. Эти средства были предусмотрены Академии наук. Об инфляционном коэффициенте мы договоримся. Проблема в другом: правительство вносит секвестр бюджета, он только зарегистрирован в парламенте. И в этом документе предусматриваются очень серьезные ограничения финансирования. И я буду говорить с премьер-министром, чтобы ограничить какие-то другие статьи. Но на тех вопросах, которые касаются развития Украины, не экономить”, - отметил Турчинов.