В СНБО не знают о местонахождении большинства тел, найденных в зоне катастрофы «Боинга»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-серкетарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Они (террористы) отправили 38 тел в областную больницу (в Донецке) в помещение судмедэкспертизы. Что касается других тел – у нас нет информации, куда они точно вывезены», - сказал пресс-секретарь.Читайте такжеНайдены тела 196 погибших пассажиров сбитого самолета Boeing-777 - ГСЧС

Он напомнил, что по состоянию на 7.00 20 июля найдено 196 тел пассажиров “Боинг-777”. Зона поиска расширена с 25 до 34 квадратных километров. Обследовано уже около 32 квадратных километров.

Вместе с тем Лысенко добавил, что поисковые работы осложняются тем, что террористы препятствуют спасателям работать.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».Читайте такжеТеррористы из "ДНР" вывезли 50 мешков останков тел пассажиров Боинга

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа