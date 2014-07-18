Террористы вывезли 24 тела жертв катастрофы Боинга в неизвестном направлении – советник Донецкого губернатора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Фейсбук (около 21.40) сообщил советник председателя Донецкой областной государственной администрации Константин Батозский.

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«Террористы «ДНР» вывезли 24 тела жертв авиакатастрофы из деревни Рассыпное в неизвестном направлении. Когда закончили работу основные силы спасателей и криминалистов, нелюди подъехали на грузовике и просто закидали останки людей в кузов. На вопросы не отвечали, спасателей оттеснили с оружием», - написал советник.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в частности, 15 членов экипажа.