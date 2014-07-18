Информация о якобы погибших местных жителях во время крушения Boeing-777 неправдива – Тарута



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на слова губернатора Сергея Таруты во время его сегодняшнего участия в селекторном совещании с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

«Среди донетчан никто, слава Богу, не погиб, так как останки самолета упали в местность, где не было домов. А информация, о якобы погибших среди местного населения, во время падения «Боинга», не соответствует действительности», - сказал губернатор.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в частности, 15 членов экипажа.