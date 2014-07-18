В Госдуме заявили, что "не важно", кто сбил Boeing-777: "Вам что, легче станет?"

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дождь".

На вопрос журналиста о важности установления виновного в ситуации, Калашников ответил "А вам что легче станет, если вы узнаете?".

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"Вы устанавливаете, что надо наказывать. А тот, кто нажал кнопку с другого расчета, не должен быть наказан что ли? Что те, что другие должны быть наказаны. Я говорю о том, что небезопасно сегодня. Вот, что плохо. Вы сегодня пытаетесь найти того, кто кнопку нажал, а не пытаетесь понять, что конфликт надо гасить. (...) Неважно, кто нажал. Важно, что конфликт. Важно, что могут сбить еще. Вот, что плохо. ", - заявил он.

"Моя личная реакция основывается на том, что я слышал из новостей, именно то, что самолет был сбит на большой высоте, в эшелоне 9 – 10 тысяч метров, что для этого действует только определенные батареи ПВО, которые находятся на вооружении у украинских войск. ПЗРК работает на 3,5 – 4 тысячи метров, поэтому при всем желании ополченцы, которые вооружены этими ПЗРК, не могли сбить.

Напомним, правительство США считает, что у Украины не было возможности применить средства ПВО в том регионе, где 17 июля был сбит самолет Malaysia Airlines, хотя украинское правительство может иметь эти ПВО в других частях Украины.