США анализируют траекторию ракеты, чтобы установить, откуда была осуществлена атака на малайзийский самолет
00:15, 18 июля 2014Политика
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Соединенные Штаты анализируют траекторию ракеты, чтобы попытаться узнать, откуда была осуществлена атака на самолет Малайзийских авиалиний, который был сбит над воздушным пространством Украины.
REUTERS
Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник, передает BBC.
Он подтвердил, что США пришли к выводу, что самолет малайзийской авиакомпании был сбит.
"Один радар увидел включения зенитно-ракетной системы и слежения за самолетом до падения. Вторая система увидела "тепловую подпись" в момент, когда самолет был сбит", - сказал чиновник.
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