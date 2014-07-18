США анализируют траекторию ракеты, чтобы установить, откуда была осуществлена атака на малайзийский самолет



Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник, передает BBC.

Он подтвердил, что США пришли к выводу, что самолет малайзийской авиакомпании был сбит.

"Один радар увидел включения зенитно-ракетной системы и слежения за самолетом до падения. Вторая система увидела "тепловую подпись" в момент, когда самолет был сбит", - сказал чиновник.