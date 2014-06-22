Боевики получили из РФ и применяют на Донбассе новейшие снайперские винтовки ВССК «Выхлоп» - Тымчук

12:38, 22 июня 2014
Политика
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На Донбассе террористы применяют новейшие российские 12.7-мм снайперские винтовки ВССК «Выхлоп». 

Фото: wikipedia.org

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеАваков предоставил ОБСЕ доказательства использования боевиками российского БТР

"Совершены обстрелы трех блок-постов сил АТО под Славянском. Террористами применены минометы, велся снайперский огонь. По нашим данным, боевики получили из России и применяют новейшие российские 12.7-мм снайперские винтовки ВССК «Выхлоп»", - сообщил эксперт. 

Кроме этого, он отметил, что повсеместно террористы игнорируют мирный план президента Украины Петра Порошенко и продолжают атаковать позиции украинских силовиков в зоне АТО.

"Выхлоп" - бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка, выполненная по компоновке булл-пап. В данный момент находится на вооружении России и Сирии. 

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