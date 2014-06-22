Тимчук: террористы продолжают атаковать позиции силовиков в зоне АТО

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"За ночь несколько раз был обстрелян аэродром в Краматорске, занятый силами АТО. Обстрел произведен из автоматических гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия. Совершены обстрелы трех блок-постов сил АТО под Славянском", - написал Тымчук.Читайте такжеПорошенко: Армия будет действовать в случае несоблюдения террористами условий мирного плана

Кроме этого, обстреляна воинская часть в Артемовске. Здесь также работали минометы и снайпера террористов. Всю ночь шел обстрел блок-поста сил АТО под Червонопартизанском (Луганская обл.). Террористами применялось стрелковое оружие и минометы.

Продолжаются попытки боевиков отбить у сил АТО позиции у Ямполя и Закотного (Донецкая область).