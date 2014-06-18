Журналисты Звезды описали, как сфальсифицировали новости о фосфорной бомбардировке (фото, документы)

На «5-ый канал» попали заявления журналистов Евгения Давыдова и Никиты Конашенкова, в которых они извиняются перед народом Украины за откровенную ложь российских СМИ.

Давыдов и Конашенков сознаются, что во время работы в Славянске и Краматорске почти вся информация, которую они обнародовали, была вымышленной. Готовые тексты им присылали из редакции в Москве. Именно эти двое журналистов распространили материал о якобы использовании украинскими силовиками фосфорных бомб под Славянском и об использовании украинской армией установок «Град» против мирного населения.

Среди прочего журналист сообщил: «О темах для съемок мне говорило руководство телеканала в Москве. В том числе о фосфорных бомбах, которых лично не видел. Факты несоответствия обстановки, той, которая показывает российское ТВ, наблюдал неоднократно. В связи с чем приносим извинение народу Украины».

Как сообщал УНИАН, 14 июня бойцы «Правого сектора» задержали возле Покровского блокпоста в Днепропетровской области двух журналистов официального телеканала вооруженных сил России «Звезда» - граждан России и двух жителей Донбасса, которые за денежное вознаграждение перевозили иностранцев в Днепропетровск.

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Согласно информации «Правого сектора», у российских журналистов обнаружены данные об их контактах «с наемниками и диверсантами из России, в частности с Александром Мажаевым, больше известным под прозвищем «Бабай», которые не попадали в телесюжеты для российских новостей».

Кроме того, работники «Звезды» тайно снимали блокпосты украинской армии, после чего соответствующие данные попадали в Москву и вооруженным сепаратистам.

Задержанные были переданы сотрудникам управления СБУ в Днепропетровской области для установления всех их связей с координаторами ДНР и российскими наемниками.

16 июня российских журналистов заместители главы Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык и Геннадий Корбан передали помощнику военного атташе Российской Федерации в Украине Эдуарду Белашеву.

Ранее в сети появилось видео допроса задержанного 14 июня журналиста телеканала "Звезда" Евгения Давыдова.