Вооруженные боевики угнали с территории донецкого завода 12 автомобилей - СМИ

Вооруженные люди в масках угнали с территории донецкого завода "Топаз" десять КРАЗов, один УАЗ и один "Volkswagen Polo".

Об этом передает "ОстроВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, 9 июня на завод пришли около 40 вооруженных людей в масках. Боевики вывезли в неизвестном направлении десять КРАЗов, один УАЗ и один "Volkswagen Polo".

После этого вооруженные люди покинули территорию завода.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня руководитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук сообщил, что группа террористов в составе до 20 человек, вооруженных автоматическим оружием, пытается вывезти специальную и автотехнику с территории донецкого завода «Топаз».

"В частности, боевики готовят к вывозу несколько (по предварительным данным – 7 единиц) комплексов радиоэлектронной борьбы типа «Мандат». По словам террористов – «для отправки в Россию»", - пишет руководитель "Информационного сопротивления".

Также Тымчук отметил, что боевики заявили об «экспроприации» 4 автомобилей «КрАЗ», предназначенных для перевозки людей, и 1 микроавтобуса «Мерседес», принадлежащих предприятию.