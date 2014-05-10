В Мариуполе с территории воинской части угнали БТР (фото)

18:02, 10 мая 2014
Политика
5 0

Группа мариупольцев угнала БТР, который находился на территории воинской части на пр. Нахимова.

Угнали БТР / 0629.com.ua

Об этом сообщает www.0629.com.ua.

Неизвестные уехали на нем в сторону городского совета.

Напомним, вчера военные в спешке покинули воинскую часть. Собирались очень быстро и даже оставили некоторые личные вещи. После этого там началось мародерство. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter