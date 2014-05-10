В Мариуполе с территории воинской части угнали БТР (фото)
18:02, 10 мая 2014Политика
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Группа мариупольцев угнала БТР, который находился на территории воинской части на пр. Нахимова.
Угнали БТР / 0629.com.ua
Об этом сообщает www.0629.com.ua.
Неизвестные уехали на нем в сторону городского совета.
Напомним, вчера военные в спешке покинули воинскую часть. Собирались очень быстро и даже оставили некоторые личные вещи. После этого там началось мародерство.
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