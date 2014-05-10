В Мариуполе с территории воинской части угнали БТР (фото)

Об этом сообщает www.0629.com.ua.

Неизвестные уехали на нем в сторону городского совета.

Напомним, вчера военные в спешке покинули воинскую часть. Собирались очень быстро и даже оставили некоторые личные вещи. После этого там началось мародерство.