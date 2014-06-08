Саакашвили советует Порошенко не прекращать АТО и не поддаваться на провокации РФ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эксклюзивном интервью ТСН признался, что собирается помогать Петру Порошенко. Уже вскоре в Украину прибудет команда грузинских реформаторов, которые еще несколько лет назад создала "грузинское экономическое чудо".

Саакашвили назвал Порошенко президентом военного времени, которому нужна поддержка. Он рассказал, что в КГГА, министерстве юстиции, экономики и регионах есть грузинские советники.

"Я не могу работать, но есть очень много грузин, которые работают", - сказал Саакашвили.

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