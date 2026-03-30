Роковой удар: уничтожение Ираном ДРЛО E-3 Sentry является критическим для США, – эксперты

Это непоправимый удар по обороноспособности Соединенных Штатов.

Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry – это катастрофическая потеря для Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, которую невозможно быстро восполнить.

Как отмечает портал Defense Express, Иран нанес удар по американской авиабазе Принц Султан, расположенной в Саудовской Аравии. В результате удара, судя по спутниковым снимкам, базе был нанесен значительный ущерб, уничтожен один воздушный дозаправщик KC-135 Stratotanker, а также самолет ДРЛВ E-3G Sentry с бортовым номером 81-0005.

"Уничтоженный самолет РЛС E-3 Sentry для США – это действительно катастрофическая потеря. Всего у ВВС США имеется всего 16 таких самолетов, из них в боеспособном состоянии одновременно находятся лишь 8 единиц. Перед началом операции "Эпическая ярость" американцы перебросили на Ближний Восток сразу 6 таких", – отмечают аналитики.

Так, после этой потери у ВВС США остается лишь 7 боеспособных E-3 Sentry, что "крайне мало для таких крупных военно-воздушных сил, особенно на фоне угрозы со стороны Китая и РФ".

О E-3 Sentry

Отмечается, что E-3 Sentry, хотя и с модификациями, эксплуатируется еще с 1977 года. Их серийное производство было остановлено еще в 1992 году, поэтому изготовить новый самолет для замены просто невозможно.

Поэтому американцам сейчас придется быстро искать замену для утраченного E-3 Sentry, а также для увеличения их количества.

Чем можно заменить этот самолет

В Defense Express отмечают, что у американцев есть такая замена, а именно E-7 Wedgetail от компании Boeing. "Они как раз планируются для замены E-3 Sentry, а также для наращивания воздушного флота ДРЛВ. Однако программа продвигается довольно медленно и не без проблем", – говорится в материале.

Так, еще в прошлом году программу E-7 Wedgetail для ВВС США вообще отменили. А в этом году через 9 месяцев после отмены программу возобновили и пообещали выделить еще 2,34 миллиарда долларов.

E-7 Wedgetail – не новый самолет

В то же время, подчеркивают аналитики, E-7 Wedgetail – это уже не новый самолет, и он уже производится серийно. Первый полет он совершил еще в 2004 году и с тех пор находится на вооружении Австралии с 2010 года, Кореи с 2011 года, Турции с 2014 года, а также заказан Великобританией.

Планировалось, что если производство E-7 Wedgetail для ВВС США начнется в 2025 году, то первые машины поступят в 2028 году. Но производство так и не стартовало, а программа до сих пор медленно тянется.

"Можно предположить, что потеря E-3 Sentry заставит американцев ускориться с E-7 Wedgetail. Однако на ближайшие несколько лет США останутся без замены для утраченного E-3 Sentry, что в условиях неуклонно растущей угрозы со стороны Китая и РФ очень опасно", – подчеркнули в Defense Express.

Конфликт с Ираном

Как сообщалось ранее, Роберт Пейп, военный историк, профессор политических наук Чикагского университета, высказал мнение, что следующим этапом конфликта с Ираном могут стать наземные операции, которые неизбежно втянут США в изнурительную войну и поставят под угрозу политическое будущее президента США Дональда Трампа.

Пейп подчеркнул, что сейчас Иран стал сильнее, а не слабее. По его словам, Тегеран захочет большего, например, сохранить уран, обогащенный до 3,5%.

