Киев продвигает свой опыт для решения проблемы Ормузского пролива, - Politico

Украина готова поделиться опытом, чтобы помочь восстановить работу ключевого торгового маршрута.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать поддержку усилиям США по разблокированию Ормузского пролива – стратегического морского пути, закрытого в результате конфликта на Ближнем Востоке. По его словам в беседе с журналистами Politico, Украина может предложить экспертизу и опыт, полученные во время организации "зернового коридора" в Чёрном море, который помог восстановить торговлю после начала войны с Росией.

Несмотря на постоянные ракетные и дроновые атаки России по трём портам Одесской области, их работа не остановилась. Ежемесячно сюда заходят примерно 200 грузовых судов, сообщил Андрей Клименко, глава мониторинговой группы по Черноморскому региону при Институте черноморских стратегических исследований.

"Украине удалось создать сложную систему защиты грузовых судов от всевозможных угроз на морском пути из территориальных вод Румынии в Одесскую область, – отметил Клименко. – Я называю это туннелем".

По его словам, официально детали этой стратегии не раскрываются, однако речь идёт о многоуровневой системе безопасности, в которую входят средства противовоздушной обороны, противоминная защита, а также координация береговой артиллерии, авиации и других сил.

Ключевую роль в изменении баланса сыграли морские беспилотники, применяемые против российского флота.

"На сегодняшний день украинские морские беспилотники – это не только катера-камикадзе, но и платформы, способные нести пулеметы, ракетные установки и дроны с FPV-экраном", – заявил в беседе с журналистами Игорь Федорко, генеральный директор Совета оборонной промышленности Украины.

Кроме того, такие аппараты уже демонстрировали способность поражать не только морские, но и воздушные цели – в том числе российские вертолёты и истребители.

Помимо военной составляющей, Украина задействует и финансовые инструменты, чтобы сделать заход судов в порты экономически оправданным. В частности, страна участвует в формировании страховых механизмов для судоходства. Так, в ноябре 2023 года правительство запустило программу "Единый механизм", в рамках которой риски страхования невоенных грузовых судов в Черном море распределяются между крупными международными игроками, включая Lloyd's of London и Marsh McLennan.

По словам Федорко, сформированная модель может быть применима и в Персидском заливе:

"В настоящий момент Украина располагает готовой экосистемой, всесторонним системным решением для защиты морских районов и воздушного пространства"

Предложение Украины свидетельствует о том, что её роль в системе международной безопасности выходит за рамки европейского контекста и войны с Россией. Киев стремится позиционировать себя как практический партнёр, обладающий опытом и технологиями, которые могут быть полезны в других глобальных кризисах.

Война в Иране - последние события

Отметим, сегодня представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН заявил, что Украина является "активным участником военной агрессии" против Ирана. Причиной таких выводов в Иране назвали признание Украиной того, что она отправляет своих военных экспертов на Ближний Восток. Представитель Ирана возложил на Украину "ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния".

В свою очередь британский академический историк Питер Каддик-Адамс считает, что Украина может извлечь выгоду из войны в Персидском заливе. Он уверен, что Украина за годы войны с Россией стала технологически и военным образом продвинутой, получив бесценный опыт работы с дронами, который теперь востребован в мире.

Также 30 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Дональда Трампа остановить войну с Ираном, поскольку опасения по поводу роста цен на нефть в случае затягивания войны на Ближнем Востоке не будут преувеличением. Он утверждает, что цены на нефть преодолеют 200-долларовый барьер.

