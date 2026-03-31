Лучше, чем ходьба: ученые назвали вид упражнений, который способствует хорошему сну

Эти упражнения не только повышают частоту сердечных сокращений и нагружают мышцы, но и регулируют дыхание.

Расстеление коврика для йоги и выполнение упражнений в ритме дыхания может стать одним из лучших способов улучшить сон в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствует метаанализ 30 рандомизированных контролируемых исследований, передает Science Alert.

Такой анализ показал, что регулярные занятия йогой высокой интенсивности оказывают более выраженное влияние на улучшение сна, чем ходьба.

Исследователи из Харбинского спортивного университета в Китае обнаружили, что высокоинтенсивная йога продолжительностью менее 30 минут два раза в неделю является лучшим физическим средством против плохого сна.

"Ходьба была следующей по эффективности формой физической активности, за ней следовали силовые упражнения. Положительные результаты были заметны уже через 8-10 недель", - добавили в материале.

Этот метаанализ не может объяснить, почему именно йога особенно полезна для сна, однако существует несколько возможных причин.

"Йога не только повышает частоту сердцебиения и нагружает мышцы, но и регулирует дыхание. Исследования показывают, что контроль дыхания может активировать парасимпатическую нервную систему, которая участвует в "отдыхе и пищеварении", - утверждают в издании.

Также исследователи предполагают, что йога регулирует паттерны активности мозговых волн, что может способствовать более глубокому сну.

"Следует быть осторожными при интерпретации результатов исследований нарушений сна, учитывая ограниченное количество включенных исследований и уникальные характеристики популяции с нарушениями сна. Кроме того, для подтверждения этих выводов необходимы высококачественные исследования", - отметили ученые из Харбинского спортивного университета.

Таким образом, занятия на коврике для йоги - это лишь один из возможных вариантов физических упражнений, однако, согласно этим результатам, он может дать впечатляющие результаты.

"Это исследование включало комплексный анализ 30 исследований, в которых систематически оценивалось влияние различных программ упражнений на улучшение качества сна у лиц, страдающих нарушениями сна, с использованием методов сетевого метаанализа. Результаты показывают, что назначение упражнений из йоги, выполняемых два раза в неделю в течение 8-10 недель, продолжительностью около 30 минут за сеанс и высокой интенсивностью, является наиболее эффективным подходом к улучшению качества сна у людей с нарушениями сна", - заключили исследователи.

