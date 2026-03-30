Многие люди не знают, что эти бытовые предметы отлично переносят машинную стирку.

Многие владельцы бытовой техники стараются запомнить перечень того, что категорически нельзя стирать в стиральной машине. Некоторые вещи могут безнадежно испортить технику, поэтому их лучше чистить вручную или в химчистке.

Но есть и обратные примеры - предметы, которые отлично выдерживают машинную стирку, но этим мало кто пользуется. Мы ответили на самые животрепещущие вопросы о чистке - можно ли стирать подушку в стиральной машине, а также игрушки, рюкзаки и другие изделия.

Что можно стирать в машинке - неожиданный список

Список вещей, которые можно спокойно класть в стиральную машинку, опубликовало издание The Spruce. Как оказалось, машинную стирку переносит не только одежда, но и многие бытовые предметы.

Но перед процедурой всегда желательно проверять ярлыки на изделии и класть его в мешочек для стирки белья. Также подготовка включает в себя ручную очистку вещи от серьезных загрязнений, застегивание всех пуговиц и молний. Процедуру стоит выполнять в деликатном режиме, а постиранные вещи сушить на открытом воздухе.

Шторка для ванной

Душевые занавески часто чистят вручную, но мало кто пробует их постирать. Если в составе изделия указан полиэстер, винил или нейлон, то можете смело бросать его в барабан. Но не используйте жидкий кондиционер и не сушите шторку в сушилке.

Спортивные сумки и рюкзаки

Если ваш портфель успел повидать мир и загрязниться, не мучьтесь с его ручной чисткой и воспользуйтесь техникой. Помните, что можно стирать в стиральной машине только полностью пустые рюкзаки и сумки с застегнутыми молниями. Все ремни и металлические детали желательно убрать, если они съемные. Также специалисты по уборке советуют пропылесосить вещь от пыли перед процедурой.

Плюшевые игрушки

Изношенные детские предметы для игры не обязательно выкидывать - им можно придать новый вид с помощью стирки. Можно ли стирать игрушки в стиральной машине, обычно указывается на ярлыке. Если нет отсека для батарейки, металлических деталей и хрупкого наполнителя, то стирка не повредит. Но изделие нужно завернуть в сетчатый мешок или наволочку. Также желательно использовать кондиционер для детского белья, а не обычный.

Кроссовки

Обувь не обязательно чистить вручную. Вы можете привести ее в порядок с помощью машинной стирки, но нужно смотреть на материал. Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине - зависит от того, из чего они сделаны. Если из парусины, хлопка, полиэстера или нейлона, то никаких проблем не будет. Однако обувь из замши, кожи и резины нельзя класть в барабан, иначе она испортится.

Подушки

Простые пуховые и синтетические подушки можно стирать без опаски. При этом на машинке лучше выставить минимальную температуру воды и отключить выжимание. Однако изделия с эффектом памяти или ортопедическими свойствами таким образом мыть нельзя.

Кухонные прихватки

Не все кулинары знают, что можно стирать на деликатной стирке грязные прихватки из синтетических тканей. Вода при этом должна быть температуры около 40°, а сушку желательно проводить на воздухе.

Кепки

Можно ли стирать кепку в стиральной машине, определяют по материалу ткани. Если это хлопок или полиэстер, то все будет в порядке. Но головные уборы с картонным козырьком нужно чистить только вручную.

Если на бейсболке есть пятна, нанесите на них пятновыводитель и вотрите пальцами. Оставьте на 5 минут и положите кепку в барабан машинки в мешочке для стирки. Включите деликатный режим с холодной водой, чтобы ткань не села.

Насадки для швабры

Многоразовые насадки в основном хорошо отстирываются в машинке. При этом их стирают не в деликатном режиме, а в интенсивном и с горячей водой. Это нужно для того, чтобы смыть с ворсинок остатки грязи и бактерий. Для глубокой дезинфекции в барабан можно всыпать 100 граммов пищевой соды, а вот от кондиционера лучше отказаться.

