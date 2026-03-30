Украина и Болгария будут совместно производить дроны: страны подписали соглашение

Украина и Болгария подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на десятилетний период. Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве между президентом Украины Владимиром Зеленским и исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым.
Как сообщил Зеленский на пресс-конференции, команды Украины и Болгарии долго работали над подготовкой этого соглашения.
"Я очень рад, что у нас есть такое десятилетнее соглашение между нашими государствами. Главные пункты, на которые я лично обратил бы внимание, – это продолжение военной поддержки со стороны Болгарии для Украины. Важный момент, который мы также сегодня обсуждали, – это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны", – сообщил Зеленский.
Президент Украины поблагодарил за то, что Болгария будет использовать программу Европейского Союза SAFE для такого совместного производства.
"Я думаю, что это укрепляет обе наши страны, обе наши нации", – сказал Зеленский.
Также президент благодарен за позитивный сигнал, что Болгария присоединяется к программе PURL, призванной осуществлять закупки американского вооружения для Украины.
Цель соглашения о безопасности
Зеленский отметил, что обязательства обеих стран – это быть сильными, а также быть способными гарантировать своему населению максимальную безопасность. "В такое время, когда вы не знаете, куда дальше может пойти агрессия в целом в мире. Мы это видим сегодня на Ближнем Востоке. Еще вчера страны Ближнего Востока и Персидского залива даже не рассчитывали, что на их государства, которые достаточно сильны экономически, имеют сильный финансовый сектор, международную поддержку, развитый туризм, – что на них будут массово лететь "Шахиды". И, к сожалению, война еще не закончилась. Мы не знаем, что будет завтра. Дай Бог, чтобы эта война закончилась", – сказал Зеленский.
Также он напомнил о случаях, когда российские дроны залетали в страны Европейского Союза.
"Россия пугала страны НАТО и Европейского Союза. Будет продолжать это делать и будет усиливать это", – добавил Зеленский.
Глава государства считает важным демонстрировать стратегические отношения и стратегические договоренности между странами в Восточной Европе.
"Безопасность Черного моря очень важна. Мы начали в этом работать без России. Построили этот коридор безопасности в Черном море [Украина отогнала российский военный флот подальше – УНИАН]. Это важно, я уверен, для нас, Румынии, Болгарии, Турции и для стран, куда идет экспорт... И в целом безопасность в Черном море очень важна. Сейчас нужно заниматься разминированием. Есть коалиция по разминированию, в которую входят Болгария, Румыния и Турция. Я думаю, что наступит момент, и Украину также пригласят наши партнеры, потому что у нас есть опыт, что с этим делать. Все эти вещи заложены в наше соглашение", – пояснил Зеленский.
Украина заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Болгарией
"Мы работаем над тем, чтобы был активный энергетический коридор", – сказал Зеленский.
Президент благодарен министрам энергетики Украины и Болгарии за соответствующую работу. Он надеется, что технически этот коридор будет обустроен до конца года.
Как добавил Зеленский, этот коридор может стать альтернативой в том случае, если некоторые представители Евросоюза будут блокировать транзит газа в Украину. В частности, глава государства сообщил, что благодаря этому коридору из Болгарии в Украину может поступать около 10 млрд кубометров газа в год.
"Для нас это также гарантии безопасности, энергетические. Я благодарен за это", – сказал Зеленский.
Помощь Украине от Болгарии – другие новости
Как сообщал УНИАН, Болгария еще в 2023 году оказывала военную помощь Украине, в том числе бронетехнику. В частности, она отправила крупный разовый пакет военной помощи, в который вошли 100 единиц бронетехники.
Также Болгария предоставляла Украине боеприпасы. В 2024 году страна нашла избыточные боеприпасы и оборудование, которые вошли в пакет военной помощи.