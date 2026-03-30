Дорога в небо: в Китае построили самый большой в мире открытый эскалатор

Эскалатор получил название "Богиня Ушань".

В Китае открыли для посетителей новый эскалатор длиной более 900 метров, который тянется вверх в горном городе Ушань в китайском муниципалитете Чунцин. Об этом пишет Futurism.

Отмечается, что эскалатор получил название "Богиня Ушань". Он начинается у подножия крутого склона и поднимается прямо в небо.

Как сообщает Financial Times, подъем от начала до конца эскалатора занимает почти 21 минуту. Это один из самых больших эскалаторов такого рода в мире.

Видео дня

"Насколько мне известно, в стране нет аналогичных проектов, превосходящих или равных нашему, ни на стадии строительства, ни уже запущенных. Это первый объект такого рода", - рассказал журналистам Хуан Вэй, руководитель проектной группы и инженер China Railway Eryuan Engineering Group.

В издании поделились, что "Богиня Ушань" состоит из примерно двух десятков отдельных эскалаторов и лифтов, но все они являются частью одной системы и платформы.

Эскалаторные лестницы были изготовлены швейцарской компанией Schindler на заводе на севере Шанхая. Китайское подразделение компании поставило около 1 400 эскалаторов для метрополитена Чунцина.

В издании отметили, что около 9 000 человек пользуются эскалатором "Богиня Ушань" каждый день, платя около 0,43 доллара за каждый час использования в одном направлении.

В Париже продадут оригинальную часть Эйфелевой башни

Ранее стало известно, что 21 мая оригинальную часть Эйфелевой башни выставят на аукцион во Франции. Речь идет о фрагменте лестницы достопримечательности.

В 1983 году винтовую лестницу, соединявшую второй и третий уровни, демонтировали и разделили на 24 отдельные части, заменив их лифтами и продав на аукционах.

Говорят, что сейчас французский аукционный дом Арткуриал (Artcurial) организует продажу, чтобы найти нового владельца для оригинального фрагмента, принадлежащего анонимному продавцу. Редкая часть, выставленная на торги, имеет высоту 2,5 метра и недавно была отреставрирована - ей вернули оригинальный коричневый цвет после более чем 40 лет в частной коллекции.

Вас также могут заинтересовать новости: