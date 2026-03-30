Конкурент Samsung и iPhone: вышел первый в мире смартфон с двумя 200 Мп камерами

Vivo представила флагманский смартфон Vivo X300 Ultra, в котором собраны все самые продвинутые на сегодня технологии в области камер. Новинка будет конкурировать с уже выпущенными флагманами Xiaomi 17 Ultra, Samsung S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max, пишет Android Headlines.

Главная особенность смартфона – две камеры с сенсорами по 200 Мп. Для главного модуля Vivo использует сенсор Sony Lytia 901 формата 1/1,12 дюйма с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм, а для телефото – Samsung ISOCELL HBO с сенсором 1/1.28 дюйма. 

В паре с ними будет работать 12-канальный спектральный сенсор и отдельный 50-Мп сенсор Sony LYTIA 818 для улучшения цветопередачи, баланса белого и более точного определения освещения. Фронтальная камера также получила сенсор на 50 Мп и автофокус.

Еще одна "фишка" – поддержка внешних объективов. Пользователи смогут подключать дополнительные телеобъективы, включая вариант примерно на 200 мм, что превращает смартфон в подобие полноценной камеры.

Отдельное внимание уделено видеосъемке: новинка поддерживает запись 4K-видео при 120 кадрах в секунду, 10-битный Log и профессиональный цветовой пайплайн ACES. Для записи звука используется система из четырех микрофонов с поддержкой внешних беспроводных решений.

Несмотря на явный акцент на камере, устройство получило и флагманское "железо". Смартфон оснащен 6,82-дюймовым экраном, топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6600 мАч. Пользователям предложат несколько конфигураций памяти вплоть до 1 ТБ встроенного хранилища.

Цена Vivo X300 Ultra в Китае начинается от 1000 долларов за версию 12/256 ГБ. Топовую версию 16 ГБ/1 ТБ оценили в 1300 долларов. X300 Ultra станет первой "ультрой" компании, которая выйдет на международном рынке.

Сейчас лучшим камерофоном на рынке является HUAWEI Pura 80 Ultra, по крайней мере по мнению лаборатории DxOMark. Недавно выпущенный S26 Ultra не попал даже в десятку лучших.

