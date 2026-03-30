В Таиланде туристов будут тестировать на опьянение перед продажей алкоголя

Популярный среди туристов Таиланд известен довольно строгими правилами относительно употребления алкоголя. Например, до недавнего времени там полностью была запрещена продажа алкоголя днем.

С конца марта 2026 года там начали действовать новые правила, позволяющие продавцам алкоголя проверять потенциальных покупателей на уровень опьянения с помощью стандартизированных тестов, пишет The Nation Thailand со ссылкой на соответствующую публикацию Департамента по контролю за заболеваниями в Королевской газете.

Таким образом, если тест установит, что клиент уже слишком пьян, ему откажут в обслуживании.

Установлены четкие критерии определения состояния опьянения

Согласно новым правилам, человек будет считаться находящимся в состоянии опьянения, если после употребления алкоголя он демонстрирует явное нарушение координации движений, включая трудности с поддержанием равновесия, неустойчивые движения или поведение и речь, которые могут представлять опасность для него самого или окружающих.

Лица также могут быть признаны находящимися в состоянии опьянения, если от них пахнет алкоголем и проявляются дополнительные симптомы, такие как:

покраснение или подергивание глаз;

плохая координация движений, включая шаткую походку или видимый тремор;

невнятная или бессвязная речь;

перепады настроения, агрессия или деструктивное поведение;

домогательства или неподобающее поведение;

спутанность сознания или снижение осознанности.

При этом новый регламент описывает три практических метода проверки состояния опьянения, позволяя продавцам применять любой из них:

Тест "палец к носу" . Человек должен закрыть глаза и попытаться коснуться пальцем кончика носа. Промах более чем на один сантиметр или явный тремор будут указывать на опьянение. Тест "ходьба и поворот" . Человек должен пройти 10 шагов по прямой линии, переступая с пятки на носок, затем повернуться и повторить. Проявление как минимум двух признаков, таких как схождение с линии, использование рук для равновесия или преждевременная остановка, приведет к классификации состояния опьянения. Тест на стояние на одной ноге на счет. Человек должен встать на одну ногу, поднять другую примерно на 15 сантиметров и считать в течение 30 секунд. Потеря равновесия, преждевременное опускание ноги или значительное покачивание будут указывать на опьянение, если наблюдаются два или более признака.

Власти заявляют, что новые меры призваны способствовать ответственной продаже алкоголя, одновременно снижая риски для общественной безопасности.

Ожидается, что введение четких и последовательных критериев поможет продавцам принимать более обоснованные решения и предотвращать инциденты, связанные с алкоголем, в общественных местах.

Отдых в Таиланде – последние новости

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее власти Таиланда анонсировали сокращение срока безвизового пребывания для туристов в стране.

При этом в 2025 году в Таиланде объявили о планах разрешить приезжим покупать местные деньги за криптовалюту.

