Сырский высказался о наступлении РФ: почему оккупанты не могут реализовать свои планы

По словам главнокомандующего, враг ведет войну количеством, а не качеством.

Российские оккупационные войска никогда не прекращали попытки проведения наступательных действий. Они фактически перешли из 2025 года в 2026.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ICTV. По его словам, перед Новым годом погодные условия ухудшились, и наблюдалась очень высокая наступательная активность противника.

Сырский напомнил, что в 2025 году планы российского командования были сорваны. Тогда россияне пытались захватить всю Донецкую, Луганскую области, большую часть Днепропетровщины и Запорожья.

Кроме того, враг стремился создать "буферные зоны" на территории Сумской и Харьковской областей, а также – начать действия в Херсонской и Николаевской областях, добавил главнокомандующий ВСУ.

"Вы помните, сколько было анонсов о "взятии" Купянска. А сколько "брали" Покровск – 6–7 раз, не помню. И это происходило с сентября 2024 года. Тогда впервые они анонсировали, что 30 сентября Покровск будет "взят". Но на сегодняшний день наши защитники держат оборону на Покровском направлении, держат северные окраины Покровска и Мирнограда. Каждый день противник атакует наши позиции, несет потери, откатывается назад", – рассказал он.

Почему россияне не могут реализовать свои планы

Сырский также прокомментировал, почему россиянам не удается реализовать свои амбициозные планы относительно войны в Украине. По словам главнокомандующего, одна из причин заключается в том, что РФ – это захватчик.

"Они воюют не на своей земле, воюют численностью, но не качеством. Они недооценивают противника, то есть нас. Их возможностей недостаточно для того, чтобы выполнить те задачи, которые они ставят перед своими войсками", – пояснил он.

Отдельно Сырский отметил стойкость украинских войск и разумное планирование. Свою роль сыграли также реформы в Силах обороны – в частности, переход на корпусную систему.

Важным фактором было грамотное использование оружия, а также работа украинских подразделений.

"Все это приводит к тому, что враг несет потери, которые превышают его возможности по комплектованию своих частей и подразделений", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Война в Украине – ситуация на фронте

По данным проекта DeepState, российские захватчики продвинулись на территории Донецкой и Запорожской областей. Отмечается, что Силы обороны Украины провели зачистку вблизи Орестополя и Алексеевки в Днепропетровской области.

Тем временем враг продолжает оказывать активное давление на Гришино в Покровском районе Донецкой области, постепенно перебрасывая туда свою пехоту. В настоящее время на южных окраинах как Покровска, так и Мирнограда фиксируется ствольная артиллерия врага.

