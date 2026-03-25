Трогательные поздравления с Благовещением для родных и близких.

Благовещение - великий праздник, который христиане чтят более тысячи лет. День благой вести, весны и тихой, но непоколебимой надежды. Особенно дорог он сейчас, когда каждое доброе слово, каждая искренняя молитва и каждое тёплое поздравление имеют особый вес. Как поздравить красиво с Благовещением - картинки и душевные слова вы найдете в подборке ниже.

Красивое поздравление с Благовещением своими словами

Со светлым праздником Благовещенья! Пусть в вашей жизни сегодня зазвучит что-то тихое и светлое - предчувствие добра, тепло близких, вера в то, что весна придет не только в природу, но и в наши сердца. Мира всем нам и Божьей благодати.

***

Видео дня

Благовещение - это день, когда небо коснулось земли, а Бог сказал человеку: ты не один. Пусть эта истина согревает вас в самые трудные минуты, пусть вера будет вашей опорой, молитва - утешением, а Господня милость - щитом над вашим домом. Благодати, здоровья и мира!

***

Благовещение - день благой вести, которая сегодня особенно нужна каждому из нас. Пусть же ваше сердце сегодня отдохнет от тяжелого и наполнится светом. Пусть рядом будут те, кого вы любите. И пусть мир - тот самый, которого мы все так ждем - придет на нашу землю как можно скорее.

***

Весна пахнет землей и новым началом, а праздник Благовещенья приходит напомнить - свет сильнее тьмы, и жизнь всегда побеждает. Пусть этот день принесет вам тепло, улыбки и веру в то, что все будет хорошо. Да хранит вас Господь!

***

Есть в Благовещении что-то очень нежное - как первый подснежник, как утро без тревоги, как письмо от того, кого давно ждешь. Пусть этот светлый праздник напомнит вам, как много в жизни еще хорошего, и как много его еще впереди. Желаю вам и вашим близким здоровья и света.

С Благовещением Пресвятой Богородицы - открытки

***

***

***

***

***

