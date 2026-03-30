Умер известный комик из 'Маски-шоу' Комаров: названа причина смерти

Ушел из жизни известный украинский актер и комик Владимир Комаров, прославившийся благодаря "Маски-шоу". Ему было 62 года.

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, одаренный Богом, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов", – сообщили в Театре "Маски".

Символично, что прощание с Комаровым, творчество которого связано с юмором, состоится именно в День смеха, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре (ул. Пантелеймоновская, 66). Время церемонии уточнят позже.

Владимир Комаров - что о нем известно

Согласно открытым источникам, Владимир Комаров родился 29 февраля 1964 года в Кировоградской области, однако вскоре его семья переехала в Одессу. В школьные годы начал заниматься пантомимой, после школы поступил в Одесский институт пищевой промышленности имени Ломоносова, где проучился один семестр. Затем три года служил матросом.

С 1985 по 1987 год работал актером ансамбля пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии. С 1987 по 1989 год – актер Киевского эстрадного театра "Шарж". В 1989 году снова вернулся в "Маски", снимался в сериалах, художественных фильмах и выступал на сцене до 2002 года. В конце 2002 года окончательно покинул комедийную труппу "Маски" и создал комедийный дуэт "Одеколон" вместе с Алексеем Агопьяном.

В 2005 году он основал музыкальную группу "Д-ръ БрМенталь", в которой был солистом, с 2018 года выступал вместе с Борисом Барских в спектакле "Моцарт и Сальери".

Участвовал в фильмах, в частности "Настройщик", "Прапорщик Шматко, или "Е-мое", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Сезон открытий", "Иван Сила" и др.

Профессионально занимался изготовлением курительных трубок и проводил экскурсии по Одессе. У него остались дочь и внучка.

Как писал УНИАН, в Одессе 29 марта на 89-м году жизни скончался выдающийся режиссер-постановщик, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, народный артист Украины Виллен Новак.

