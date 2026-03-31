НАТО готовится к защите Арктики от возможных атак со стороны России, – The Times

После уроков войны в Украине НАТО будет защищать "каждый сантиметр" Арктики, заявил командующий норвежской армией Ларс Лервик, сообщает The Times.

Издание отмечает, что на учениях Cold Response 26 с участием 32 тысяч военных из 14 стран проходит отработка обороны воздушного пространства в случае атаки беспилотников.

На фоне наращивания со стороны России сил на Кольском полуострове и в Арктике риски вокруг Шпицбергена усиливаются. По этой причине Осло ввело санкции против российских кораблей и компаний, а также подчеркивает применение статьи 5 НАТО.

Видео дня

Кроме того, Норвегия создает первую постоянную бригаду в Финнмарке и вместе с Финляндией и Швецией разрабатывает единый план обороны Севера.

Добавляется, что Осло расширяет вооружение и технологии: сотрудничает с украинскими компаниями в рамках инициативы Build with Ukraine, которая предусматривает возможное производство дронов в Норвегии.

Кроме того, Норвегия решила заказать у Германии шесть подводных лодок, новые фрегаты у Великобритании и ракеты большой дальности у Южной Кореи.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что в текущем году Норвегия планирует выделить около 8,5 млрд долларов для Украины. Эти деньги пойдут на оборону страны, которая продолжает отражать агрессию России.

НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что помощница генсека НАТО по вопросам оборонной промышленности, инноваций и вооружений Тарья Яаккола отметила, что страны НАТО требуют от производителей оружия уникальных решений, что приводит к замедлению накопления запасов. Добавляется, что из-за этого оружие стоит дороже. Яаккола считает, что экономически выгодным подходом является коллективная закупка вооружения, но на практике союзники часто действуют отдельно. По ее мнению, этого следует избегать.

Также мы писали, что The Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщает, что в Европе есть опасения, что США могут бросить своих союзников по НАТО и заключить соглашение с Россией. Поэтому чиновники считают, что Европа должна быть готова воевать самостоятельно в случае "худшего сценария". Кроме того, военный источник из Великобритании также выразил изданию опасения, что США могут отказаться защищать восточный фланг НАТО в случае нападения.

Вас также могут заинтересовать новости: