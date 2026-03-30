В Черном море нашли идеально сохранившийся греческий корабль (фото)

Бескислородная среда препятствует разложению органических веществ, таких как древесина, что объясняет, почему затонувшее судно все еще стоит спустя более двух тысячелетий.

На глубине 2 километра под поверхностью Черного моря был обнаружен почти идеально сохранившийся греческий торговый корабль возрастом 2400 лет. Об этом пишет Daily Galaxy.

Его длина составляет 23 метра, и теперь он считается старейшим из когда-либо найденных неповрежденных затонувших кораблей. Его состояние поднимает новые вопросы о том, что может выживать под водой в течение длительного времени.

Открытие стало результатом проекта Black Sea MAP, в рамках которого было идентифицировано более 60 затонувших кораблей разных периодов. По словам исследовательской группы, это корабли от римских торговых судов, перевозивших амфоры, до казачьего флота XVII века, что показывает, насколько оживленным был этот регион в прошлом.

По словам исследователей, проект также изучает древние береговые линии, ныне находящиеся под водой, помогая проследить, как человеческие сообщества адаптировались по мере постепенного повышения уровня моря.

Интересно, что затонувший корабль находится на глубине более 2 километров в воде, не содержащей кислорода. Эта бескислородная среда препятствует разложению органических веществ, таких как древесина, что объясняет, почему затонувшее судно все еще стоит спустя более двух тысячелетий.

Как объяснил профессор Джон Адамс из Университета Саутгемптона, увидеть корабль античности, сохранившийся таким образом, - это то, во что он "никогда бы не поверил". Конструкция судна осталась практически нетронутой, что редко случается с древними затонувшими кораблями.

Десятки затонувших кораблей рассказывают одну и ту же историю

В рамках проекта Black Sea MAP было обнаружено более 60 затонувших кораблей, каждый из которых относится к разному периоду. По словам команды, среди находок есть суда римской эпохи, а также другие, связанные с более поздними региональными конфликтами.

В совокупности эти открытия подчеркивают, насколько важным было Черное море как основной торговый и транспортный путь на протяжении веков. А этот недавно найденный греческий корабль, датируемый классическим периодом, добавляет еще один слой к этой долгой и сложной истории. Ученый сказал:

"Корабль классической эпохи, сохранившийся в целости и сохранности, лежит на глубине более 2 километра - это то, во что я никогда бы не поверил".

Затерянная деревня под морским дном

Отмечается, что вблизи Ропотамо в Болгарии исследователи также обнаружили остатки поселения раннего бронзового века. То, что когда-то было прибрежной деревней, теперь погребено под морским дном.

Согласно проекту, остатки домов, очагов и керамики лежат примерно в 2,5 метрах ниже поверхности. По мере повышения уровня воды эта территория превратилась в залив, который позже использовался греческими колонистами, затем византийскими моряками и, наконец, османским флотом.

