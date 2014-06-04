Реформу админслуг в Украине помогут воплотить грузинские эксперты

Об этом в эфире телеканала TVi заявил депутат грузинского парламента Георгий Вашадзе.

«Группа грузинских экспертов, которая сейчас находится в Украине – это практики реформ, а не теоретики. Хочу отметить, что в Украине для качественных преобразований есть огромный интеллектуальный потенциал. Объединив наши практические знания с вашими возможностями мы намерены вместе провести реформы нового поколения. Вместе с тем, мир идет вперед. Разница между реформами в Грузии и тем, что мы планируем в Украине, прежде всего, в том, что сейчас в Украине уже можно сделать намного больше», - заявил он.

Как отметил Вашадзе, группа из 15-ти грузинских экспертов уже начала совместную работу с Министерством юстиции.

«Мы тесно сотрудничаем с руководителем Минюста Павлом Петренко, готовим пакет поправок в законодательство для украинского парламента, чтобы значительно упростить бюрократические процессы в государственном секторе. Самое главное, чтобы каждый гражданин Украины мог получать услуги без коррупции, бюрократии и очередей», - заявил он.

По словам Вашадзе, Украине необходимо перейти к оказанию большинства административных услуг в формате, который не будет требовать предоставления документов вообще, либо при их минимальном количестве.

«Идея реформы в сфере административных услуг в том, что мы создаем пространство под одной крышей, где вы можете получить любой сервис со стороны государства. К примеру, приходишь и регистрируешь компанию за 15 минут и начинаешь бизнес. Нет очередей, нет бюрократии, не надо приносить уйму документов из разных структур. Если Украина это сделает, то бизнес будет развиваться очень быстро», - заявил он.

По словам грузинского парламентария, большинство услуг в регистрационной службе можно будет получить за 15 минут или максимум за час.

«Изначально будет около 100 разных сервисов, потом их количество будет увеличиваться. Скорость предоставления услуги – это приоритет. В Грузии, чтобы получить паспорт, не надо приносить ни одного документа, просто на месте снимаешь фото, и тебе сразу выдают паспорт. Хотим в Украине сделать так же», - отметил он.

По его словам, для того, чтобы устранить коррупцию в этой сфере, необходимо уменьшить присутствие человеческого фактора.

«В советские времена Грузия была самой коррумпированной республикой в СССР. Нам удалось изменить, прежде всего, ментальность. Люди в Грузии даже забыли уже о том, что они платили взятки за это. Как это сделать? Нужно, чтобы как можно меньше присутствовал человеческий фактор. Программное обеспечение контролирует сроки, которые проходят от времени подачи заявки от гражданина до момента, когда оператор должен выдать тот или иной документ. Если он не выдан вовремя – надо изучить почему, это проверяет отдельная группа», - сообщил он.

Одним из основных факторов успеха реформы административных услуг Вашадзе считает внедрение системы, которая сможет гарантировать, что человек не может брать взятки.

«Во время реорганизации регистрационной системы в Грузии мы объявили конкурс, в котором могли принять участие и старые сотрудники. Мы не говорили, что они не могут участвовать, и для них закрыты двери в госструктуру. Скажу откровенно, что в нашей стране в паспортных отделах и реестрах на 40% остались старые сотрудники. Самое главное поменять систему. Я не верю в люстрацию, если нет системы, которая сможет гарантировать отсутствие самой возможности коррупции», - считает он.