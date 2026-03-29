Разберемся, какие категории студентов могут быть мобилизованы в апреле.

В условиях продолжающегося военного положения, мобилизация студентов остается одной из самых обсуждаемых тем в общественной сфере. С 1 апреля 2026 года кардинальных новых правил не предусмотрено, однако важно знать действующие нормы и исключения.

Рассмотрим, возможна ли мобилизация студентов вузов в Украине, какие факторы на это влияют и как оформить соответствующую отсрочку.

Мобилизация студентов в Украине – кто подлежит призыву

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке", отсрочка от призыва предоставляется не всем студентам: важны форма обучения и уровень образования.

В первую очередь мобилизация студентов при военном положении затрагивает граждан, которые:

обучаются заочно или дистанционно;

получают второе или последующее высшее образование;

не могут подтвердить, что обучение повышает уровень образования.

Кроме того, при нарушениях, например, при фиктивном обучении или отсутствии необходимых документов, территориальные центры комплектования могут отказать в предоставлении отсрочки.

Более того, в конце прошлого года в Верховной Раде был инициирован законопроект об отмене отсрочки для отдельных категорий студентов. Впрочем, на данный момент он находится на стадии рассмотрения и обсуждения в парламентских комитетах, но не принят как закон.

Таким образом, даже учитывая этот законопроект, мобилизация студентов все еще ограничена и зависит от конкретных обстоятельств обучения.

Какие студенты не подлежат мобилизации в Украине

В то же время украинское законодательство четко выделяет группы студентов, которые могут рассчитывать на отсрочку и не призываются:

студенты профессионального, предвысшего и высшего образования, обучающиеся на дневной или дуальной форме;

лица, получающие первое образование соответствующего уровня;

аспиранты, докторанты и интерны при условии дневной формы обучения.

Отсрочка сохраняется на все время обучения, при условии, что оно последовательное – например, студент после бакалавриата поступает в магистратуру.

При этом мобилизация студентов 25+ также не предписана законом, поскольку возраст сам по себе не лишает права на отсрочку: если образование первое, право сохраняется даже после 25 лет, хотя обсуждение изменений в этом вопросе продолжается.

Также важно понимать, что отсрочка не дается автоматически – чтобы ее получить, нужно подтвердить свой статус в ТЦК. Обычно студент приносит справку из вуза, где указано, что он учится очно или по дуальной форме, а также его уровень образования и программа обучения. После того как территориальный центр проверит эти данные, он вносит их в реестр, и только после этого отсрочка считается оформленной и действует на определенный срок, при этом студент должен периодически подтверждать свой статус.

В итоге, всеобщая мобилизация студентов, и, в частности, мобилизация студентов очников в Украине не является частью официальной политики государства, однако существуют определенные исключения, которые важно учитывать мужчинам призывного возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: