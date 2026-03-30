Иран обвинил Украину в участии в войне на Ближнем Востоке, в МИД отреагировали

В качестве причины Тегеран называет признание Украиной того факта, что она направляет экспертов на Ближний Восток.

Иран заявил, что Украина является "активным участником военной агрессии" против страны. Такое заявление сделал в письме к генсеку ООН постоянный представитель Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани.

Как сообщает NBC News со ссылкой на иранские государственные СМИ, причиной таких выводов в Иране назвали признание Украиной того, что она отправляет экспертов на Ближний Восток.

В письме Иравани говорится, что "Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния".

"Умышленное нацеливание на гражданскую промышленную инфраструктуру с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления", – заявил постпред Ирана в ООН.

Как на заявление Ирана отреагировали в Украине

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X назвал иранского представителя лжецом.

"Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет", – заявил Тихий.

Как напомнил спикер, с 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран предоставил России. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран, подчеркнул представитель министерства.

"Этого лжеца уже давно не должно было бы быть, как и его режима", – подчеркнул Георгий Тихий.

Война на Ближнем Востоке и Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может помочь партнерам разблокировать Ормузский пролив. По его словам, Украина договаривалась с арабскими странами об экспорте морских дронов.

В то же время народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что в США не хотят, чтобы украинские дроны поставлялись на Ближний Восток. Политик говорит, что США стремятся получать такие технологии, чтобы затем экспортировать их в регион, "потому что никто не отменял коммерческих выгод".

