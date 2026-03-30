Глубоководная камера зафиксировала 'неуловимый вид' тюленя

Фотограф получил уникальные кадры животного, обитающего в труднодоступных районах океана.

Глубоководная камера зафиксировала редкого тюленя Росса, встреча с которым считается большой удачей для исследователей. Полученные кадры вызвали интерес у учёных и фотографов, поскольку такие животные крайне редко попадают в объектив, сообщил фотограф Джастин Хоффман.

По его словам, съёмка велась на значительной глубине с использованием автономного оборудования, способного работать в условиях низкой освещённости и высокого давления. Именно благодаря таким технологиям удалось зафиксировать поведение животного в естественной среде.

Редкие виды тюленей остаются слабо изученными, поскольку проводят большую часть времени в удалённых и труднодоступных районах. Любые визуальные наблюдения помогают лучше понять их поведение, среду обитания и особенности передвижения.

Полученные кадры дают исследователям дополнительную информацию о том, как такие животные используют глубоководные зоны и насколько активно они взаимодействуют с окружающей средой.

Камера была размещена в океане в рамках научной программы наблюдений. Такие устройства могут длительное время работать автономно, фиксируя всё, что попадает в кадр. Именно это позволяет запечатлеть редкие моменты, которые невозможно увидеть при краткосрочных экспедициях или обычных погружениях.

Глубоководные участки океана остаются одной из наименее изученных сред обитания. Многие морские животные избегают контакта с человеком, а некоторые виды встречаются крайне редко из-за своей низкой численности или образа жизни. Поэтому каждая подобная запись становится важным событием для науки и помогает расширить представления о жизни в океане.

Даже короткие видеозаписи могут существенно дополнить знания ученых о редких видах обитателей морских глубин. Они позволяют уточнить маршруты передвижения животных, их поведенческие реакции и особенности среды обитания. Такие данные особенно ценны в условиях, когда прямое наблюдение практически невозможно.

Редких птиц зафиксировали в Одесской области

Несколько дней назад в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировали краснокнижных серых журавлей. Это редкий вид птиц, который возвращается с зимовья из Африки. Этой весной прилетело около 70 птиц. По словам ученых, для этих путешественников очень важны спокойные территории, где они могут отдохнуть от тяжелого перелета, во время которого журавли тратят силы и энергию. Задерживаться на территории заповедника серые журавли не будут - птицы спешат долететь до болот Полесья и сразу же начать гнездование.

Кроме того, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области зафиксировали следы редкого животного – европейской норки. Ее обнаружили во время обследования Беляевского участка нацпарка. Из-за скрытого образа жизни, присутствие этого зверька можно установить именно по следам на снегу или влажной почве. И на этот раз отпечатки лап подтвердили: на территории обитает норка европейская – редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины

