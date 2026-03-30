Эксперты определили лучшую видеокарту для большинства геймеров в 2026 году

Авторитетный ресурс PC Gamer присудил Radeon RX 9070 титул лучшей видеокарты в марте 2026 года, отметив ее выдающиеся характеристики и оптимальное соотношение цены и производительности.

Речь идет именно о базовой версии без приставки XT. Это ускоритель на архитектуре RDNA 4 с 16 ГБ видеопамяти, который во многих регионах все еще можно найти по цене, близкой к РРЦ – редкость в текущих условиях. В Европе видеокарта продается примерно за 550 евро.

Флагманские решения уровня RTX 5090 обеспечивают максимальную производительность, но их ценник делает их недоступными для большинства пользователей. Более же "сбалансированные" варианты вроде RTX 5070 Ti или RX 9070 XT тоже постепенно дорожают из-за дефицита памяти, теряя статус выгодной покупки.

В свою очередь RX 9070, по словам блогеров, максимально сбалансирована: у нее высокая производительность, хороший потенциал для разгона или андервольтинга и адекватный ценник. Кроме того, AMD заметно улучшила свои технологии – трассировка лучей стала заметно эффективнее, FSR приблизился по качеству к DLSS, а драйверы стали стабильнее.

В итоге эксперты PC Gamer приходят к выводу, что именно RX 9070 сегодня можно считать одним из наиболее сбалансированных вариантов для тех, кто хочет собрать или обновить игровую систему, не переплачивая за дефицит и хай-энд сегмент.

Ранее Nvidia подтвердила, что в 2026 году впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты. Также компания собирается урезать производство RTX 50, что может привести к дефициту и росту цен на отдельные модели, в частности RTX 5090, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti.

УНИАН писал, что геймеры начали массово скупать PlayStation 5 Pro накануне грядущего подорожания. Уже с 2 апреля 2026 стоимость консоли вырастет с €800 до €900 – сразу на 100 евро.

