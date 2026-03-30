Правила оформления отсрочки несколько месяцев назад изменились.

Для каждого украинца мобилизация в Украине остается актуальной темой, ведь именно от нее зависит ход войны. Хотя хотя в армию призывают большинство мужчин возрастом от двадцати пяти до шестидесяти лет, есть также и исключения. Некоторые представители мужского пола не подлежат призыву даже в период действия военного положения. Такое освобождение называется "отсрочка от мобилизации" и предоставляется лишь в исключительных случаях.

Как сейчас оформляется отсрочка

Правила освобождения от призыва поменялись в конце прошлого года, хотя основания при этом остались прежними. С 1 ноября 2025 года отсрочка больше не выдается в ТЦК. В Территориальный центр мужчинам идти не нужно: теперь им предоставляется два варианта оформления.

Если все документы для подтверждения есть в электронном виде, то можно подать заявление в мобильном приложении "Резерв+". Система проверит основания для отсрочки по электронным базам и одобрит или отклонит заявку. Для тех, кто имеет не оцифрованные бумаги, остается способ с обращением в любой удобный Центр административных услуг. Его работники расскажут, что нужно, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Видео дня

Важно уточнить, что часто освобождение от призыва дается только на определенный период. К примеру, украинцу могут назначить конкретную дату, после которой отсрочку нужно будет продлить. Сейчас этот процесс автоматизировали - система проверяет документы в базе, и если основания не изменились, то статус продолжается на следующий срок. Если этого не случилось, то лицу нужно самостоятельно заново подать документы, чтобы его не призвали.

Иногда предоставляется отсрочка до завершения мобилизации - это значит, что мужчину освобождают до конца военного положения, которое продлевают каждые 90 дней.

Кто имеет право на отсрочку по новому закону о мобилизации

Список оснований для защиты от призыва не менялся уже много месяцев. Полный перечень содержится в 23 статье Закона "О мобилизационной подготовке".

Согласно законодательству, для тяжело больных мужчин действует отсрочка по инвалидности, при чем независимо от группы. Лицо также могут исключить с воинского учета из-за плохого состояния здоровья, даже если у него нет инвалидности.

Не призываются в армию принудительно одинокие и многодетные папы. Причем если трое детей от разных браков, мобилизация также невозможна. Для ТЦК не важно, кто мать детей - главное, чтобы отец содержал всех своих детей и не задолжал алименты. Также отсрочка выдается и при наличии всего одного ребенка, если он приемный, имеет инвалидность или тяжелое заболевание.

Также постановлением Кабмина установлено, что не подлежат призыву в апреле 2026 года забронированные мужчины. В документе говорится, какие специальности дают отсрочку от мобилизации - это те, что признаны критически важными для функционирования страны.

Для мужчин, занятых помощью тяжелобольным родителям, жене и другим родственникам, существует отсрочка по уходу за лицом с инвалидностью или недееспособностью. Однако оформить ее не так просто, поскольку нужно соблюсти много условий. К примеру, отсрочка по уходу за родителями может не предоставляться, если кроме призывника помогать родным могут и его братья или сестры.

Не призывают в армию студентов профессиональных и высших учебных заведений, а также школьных и университетских преподавателей на ставке 0,75 и более.

Еще отсрочку могут оформить родственники военных, погибших или пропавших без вести, а также мужчины, которые были освобождены из плена.

Важно не путать освобождение от призыва с правом на выезд за границу - первое не всегда гарантирует второе. К примеру, у нас действует отсрочка для студентов, но в большинстве случаев учащиеся украинских вузов не могут выехать из Украины.

То же самое касается мужчин с тяжелыми заболеваниями. Если лицу предоставлена отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья, но при этом нет инвалидности, то пограничники его не пропустят.

