Чистить стиральную машинку от накипи нужно обязательно, но чем - вопрос трудный.

Стиральная машинка при регулярной работе рано или поздно обрастет внутри слоем накипи, и так как качество воды оставляет желать лучшего, этот самый слой может быть довольно внушительным. В итоге его наличие негативно сказывается и на работе самого устройства, и на качестве стирки вещей. Узнайте, какое самое лучшее средство для чистки стиральной машины и что выбрать из популярного - уксус, лимонную кислоту или соду.

Как почистить стиральную машину от накипи и чем - обзор вариантов

Если не обращаться к химическим покупным средствам, в ход идут народные методы, которые подразумевают использование уксуса, лимонной кислоты и соды. Рассмотрим, какие есть плюсы и минусы каждого из них, чем нельзя чистить стиральную машинку, а чем можно.

Сода

Видео дня

Хозяйки, желая избавиться от нежелательных отложений внутри техники, сыплют соду в отсек для стирального порошка и запускают цикл стирки. Это средство хорошо убивает любые запахи, очищает устройство от плесени, мыльного налета и грязи, а также абсолютно безопасно для резинок и других деталей устройства. Тем не менее, для накипи бессмысленно, и, на самом деле, не воздействует на нее никак, потому что сода - это щелочь, а накипь - известь, и одно другим не убирается.

Так что, если вы не знаете, как почистить стиральную машину от запаха, можете смело использовать соду в количестве двух-трех столовых ложек прямо в барабан, запуская режим стирки при 40-50 градусах "вхолостую", но запомните, что с накипью она не борется.

Уксус

Второе по популярности народное средство - обычный столовый 9% уксус. Он как раз прекрасно растворяет накипь, убивает бактерии и запах, а также стоит очень дешево, что, безусловно, повышает его привлекательность. Однако уксус достаточно агрессивен, поэтому частое использование может негативно повлиять на резинки и прокладки стиральной машинки. Кроме того, у такого "народного любимчика" очень резкий запах и, скорее всего, вам придется потом проветривать ванную комнату несколько часов.

Тем не менее уксус можно и нужно использовать против накипи - хватит 100-200 мл 9% жидкости в отсек для порошка или прямо в барабан при режиме стирки, гарантирующем температуру 60 градусов. Помните, что злоупотреблять таким методом не стоит во избежание поломок техники.

Лимонная кислота

На самом деле, нет ни единой причины, почему нельзя чистить стиральную машинку лимонной кислотой, ведь это средство - буквально рекордсмен по количеству преимуществ:

лучше остальных вышеперечисленных растворяет накипь;

не действует так агрессивно на детали машинки, как тот же уксус;

не имеет сильного резкого запаха.

Справедливости ради стоит заметить, что лимонная кислота тоже может немного подсушить резинки внутри стиралки, но во-первых, не так сильно, как уксус, а во-вторых, только если чистить устройство чаще двух раз в год.

Для максимально эффективного и бережного очищения засыпайте 2-3 пакетика кислоты в отсек для порошка и включайте режим стирки при температуре 60 градусов, а если накипи много - 90. Такой процедуры будет достаточно, чтобы поддерживать устройство в надлежащем состоянии.

Подводя итоги, можно сказать, что лимонная кислота в соревновании борцов с накипью одержала победу, и только ее можно постоянно и без риска использовать для чистки стиралки. Сода хороша, если необходимо убрать запахи, а вот от уксуса лучше отказаться совсем.

