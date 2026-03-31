Не нужно выбрасывать: скрепке для извлечения SIM-карты нашли полезное применение

Он может стать универсальным инструментом для обслуживания электроники.

С переходом индустрии смартфонов на eSIM, классические SIM-карты постепенно уходят в прошлое. Например, начиная с 2022 года, в США компания Apple полностью отказалась от физических SIM в новых iPhone. В результате привычный инструмент для извлечения SIM-карты становится все менее востребованным – но это не значит, что он бесполезен.

Как отмечают эксперты BGR, старая SIM-скрепка может пригодиться в повседневной жизни. Ее главное альтернативное применение – доступ к скрытым кнопкам сброса на различных устройствах. Такие кнопки обычно утоплены в корпусе и требуют тонкого предмета для нажатия.

В частности, инструмент лучше всего подходит для перезагрузки роутеров, где кнопка "Reset" обычно находится в крошечном отверстии на задней панели. Использование SIM-скрепки в этом случае удобнее и безопаснее, чем попытки нажать кнопку зубочисткой или скрепкой.

Кроме маршрутизаторов, подобные скрытые кнопки встречаются и в других устройствах: ноутбуках, планшетах, камерах и даже геймерских контроллерах. Например, у некоторых геймпадов предусмотрены отверстия для аппаратного сброса – и здесь SIM-скрепка также оказывается полезной.

Специалисты подчеркивают, что благодаря своей форме и прочности такой инструмент в большинстве сценариев удобнее альтернативных предметов. Он легче удерживается в руке и снижает риск повреждения техники при использовании.

Таким образом, даже несмотря на постепенный отказ от физических SIM-карт, выбрасывать скрепку не стоит: она может стать универсальным инструментом для обслуживания электроники.

